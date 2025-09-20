Monica Bellucci y Tim Burton confirman el fin de su relación de casi tres años

Hace poco se dieron a conocer una noticia que sacudió al mundo de Hollywood, ya que el romance de la actriz Monica Bellucci y el director de cine estadounidense Tim Burton, habría llegado a su final, información que los famosos dieron a conocer por medio de un comunicado de prensa, aunque han dejado muchas preguntas sin respuesta.

Después de casi tres años de relación, la pareja decidió tomar caminos diferentes y en temas personales, así lo reveló la agencia francesa de noticias AFP, quien compartió el comunicado de los famosos, tema que en poco tiempo se ha ido haciendo tendencia a nivel mundial.

¿Por qué se separaron Monica Bellucci y Tim Burton?

En el comunicado que emitieron la modelo de 60 años y el aclamado director de cine de 67, no se dieron a conocer los motivos por los cuales decidieron acabar su relación amorosa, aunque sí detallaron que esta separación se dio con mucho amor, respeto y por un acuerdo entre ambas parte.

Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse

Recordemos que, fue en 2006, cuando la pareja se conoció en el Festival de Cannes, aunque tuvieron que pasar algunos años para que su historia de amor se hiciera realidad. En 2022, cuando comenzaron los rumores de una relación y se intensificaron en el Festival Lumière, donde los famosos ya lucían muy cercanos. En ese mismo año, la revista ‘Paris Match’ difundió fotos de Monica Bellucci y Tim Burton juntos, momento en el que se dio a conocer su romance.

En repetidas ocasiones, el director de cine aseguró que ella era su musa e incluso, actuó en la película “Beetlejuice 2” y le dio vida a Dolores, por lo que la noticia ha sorprendido a sus fans.

