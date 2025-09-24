Me odian por ser la heredera | Programa del 24 de septiembre 2025

Mientras Josselin asegura que no piensa seguir aguantando las agresiones y groserías de parte de sus hermanastros, la legítima esposa de José no está de acuerdo en que le haya dejado todo a la hija de su amante. Josselin cree que por alguna razón sus hermanastros no recibieron herencia. ¿Hasta dónde llegará el conflicto?