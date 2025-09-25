¿Quién gana hoy 25 de septiembre en Exatlón Draft El Ascenso? El duelo más esperado está aquí

Conforme el día final se acerca, las tensiones dentro de Exatlón Draft El Ascenso, incrementan, y este 25 de septiembre podría ser una de las noches más intensas de la competencia hasta ahora, pues la presión de sobrevivir a los enfrentamientos crece y el desgaste de la competencia ya es visible en todos los atletas. Tanto el Equipo Blanco como el Equipo Negro saben que no hay margen de error: y que tendrán que darlo todo si no quieren poner a más de sus atletas en riesgo.

El Equipo Blanco, entre resiliencia y fracturas internas.

Dentro del Equipo Blanco, los altibajos y emociones son un factor importante, por lo que tendrán que demostrar todo su potencial esta noche si no quieren arriesgar a más de sus atletas.

El Equipo Negro, confianza que puede convertirse en exceso.

En contraste El Equipo Negro se perfila como favorito, pues dentro de la competencia se ha sabido sobreponer a sus contrincantes, dominando en gran parte de los encuentros. No obstante, este exceso de confianza puede ser el punto de quiebre de los atletas, por lo que tendrán que darlo todo de sí, si pretenden salir victoriosos una vez más.

Una noche decisiva en Exatlón México

Más allá del marcador que de la victoria a la escuadra ganadora, este encuentro del 25 de septiembre marcará un punto de quiebre dentro de la competencia, pues todo apunta a que será la resiliencia del Equipo Blanco la que salga adelante. Mientras que otros confían en la capacidad del Equipo Negro por sobresalir en cada encuentro.

Será esta noche por Azteca UNO que podremos ver cómo se escribe una nueva historia dentro de Exatlón Draft El Ascenso. Y será dentro de la nueva temporada de Exatlón México que veremos cumplido el sueño de algunos de los atletas que se presentarán esta noche.