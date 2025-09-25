¡Arriba Sinaloa! ¿Sabías que estos atletas de Exatlón México son originarios de Culiacán?

En el universo de Exatlón México, hay competidores que han dejado huella por el orgullo con el que representan a sus estados. Uno de los lugares que ha dado varios atletas destacados es Culiacán, la capital sinaloense, cuna de velocidad, fuerza y carácter. Diversas temporadas han contado con la participación de culichis (como coloquialmente se les conoce), que lograron impactar tanto en los circuitos como en el corazón del público.

¿Qué atletas de Exatlón México son de Culiacán?

Desde la primera temporada, Culiacán ha estado presente en las playas de Exatlón México. Una de las pioneras fue Antonieta Gaxiola, ciclista profesional que compitió en el Equipo Contendientes, donde mostró temple desde sus primeros circuitos.

En la segunda edición se sumó Iza Daniela Flores, velocista de alto rendimiento cuya velocidad la hizo destacar entre los Famosos. Más adelante, en la tercera temporada, el turno fue para Javier Rojo, gimnasta que también representó a Culiacán, al enfrentar las exigentes pruebas en los primeros compases de la competencia.

Uno de los casos más memorables es el de Enrique “Koke” Guerrero, quien debutó en la quinta temporada con los Conquistadores para coronarse campeón. Su carisma y habilidad lo llevaron a regresar en la temporada ocho con los Azules, para alcanzar el subcampeonato y consolidarse como uno de los grandes íconos de la historia del programa.

Para la sexta edición se sumó Yamileth Escárcega, lanzadora de jabalina quien participó con el Equipo Rojo. Otro representante destacado es Christian Carrillo, atleta de parkour que se integró al Equipo Azul en la octava temporada. Su agilidad lo llevó hasta la fase de cuartos de final, donde demostró que el talento culichi sigue rindiendo frutos dentro del reality deportivo.

¿Qué otros atletas de Exatlón México son de Sinaloa?

Además de los nacidos en Culiacán, Exatlón México ha recibido a más atletas sinaloenses de otras regiones del estado. En la primera temporada, Jorge “el Travieso” Arce, exboxeador oriundo de Los Mochis, compitió con los Famosos donde aportó experiencia y garra.

También de Los Mochis llegó Yussely Soto, ciclista que participó en la tercera edición junto a Karina Nieblas, corredora proveniente de El Fuerte, y Jenny García, bailarina originaria de Mazatlán. Finalmente, en la quinta temporada apareció Briseida Acosta, especialista en taekwondo de Navolato, Sinaloa.

La presencia del estado ha sido constante y poderosa, para dejar en claro que el espíritu competitivo de Sinaloa se impone tanto en el ring, como en las pistas y los circuitos de Exatlón México.