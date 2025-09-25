Muere reconocida modelo en El Paso; apenas tenía 22 años de edad

La muerte ha alcanzado nuevamente a una joven famosa y en esta oportunidad se trata de la modelo Mia Molina. La joven fue alcanzada por disparos en el marco de un tiroteo ocurrido este miércoles en la ciudad fronteriza El Paso, en Texas.

El hecho de sangre que le costó la vida a la famosa modelo, y dejó heridas a otras tres personas, se suma a los lamentables asesinatos ocurridos en esta parte de 2025. El hecho aún es investigado por las autoridades pertinentes que intentan dar con los responsables.

¿Cómo murió la modelo Mia Molina?

La triste noticia de la muerte de Mia Molina se conoció este mismo miércoles aunque en un primer momento solo se hablaba de una persona fallecida y tres heridos en un tiroteo. Con el pasar de las horas, fue la agencia El Paso Fashion Week la encargada de confirmar que la reconocida modelo era la víctima fatal.

Por ahora, lo único que la Policía de El Paso (EPPD) ha informado es que al menos dos vehículos fueron parte del tiroteo en la intersección de Montana Avenue y Raynor Street, en la ciudad norteamericana ubicada en la frontera con México. Las personas heridas, de las cuales se desconoce identidad y estado de salud, serían una mujer y dos hombres.

¿Quién era Mia Molina?

Al conocerse la triste noticia, las redes sociales y medios de comunicación se han inundado con fotografías de Mia Molina. La joven tenía 24 años de edad y su nombre saltó a la fama cuando se convirtió en Top Model USA 2022.

La carrera en el mundo del modelaje de Mia Molina estaba en pleno auge por lo que tenía diversos proyectos en carpeta en torno a esta profesión. Ahora, su repentina muerte ha generado un dolor enorme en el ambiente y ha sembrado el miedo, una vez más, en esta ciudad de Texas. Por ahora, no hay mayores detalles sobre el hecho en sí y el por qué la vida de esta importante modelo fue arrebatada de esta manera.