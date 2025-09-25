¿Nuevo romance? Sebastián Yatra sale bailando con una influencer española

Sebastián Yatra es un reconocido cantante que se ha destacado por tener hermosas parejas. Su última relación terminó en el 2024. Sin embargo, en sus redes sociales fue visto bailando con una influencer española, escena que ha generado mucha controversia por los usuarios, ya que hay el rumor de un posible noviazgo.

Ya se sabe la identidad de la mujer, a continuación te detallaremos de quién se trata y si es un nuevo romance que se está creando. Así que no te pierdas de toda la información que te traemos sobre el rumor que ha surgido de la web.

¿Cómo se llama la nueva novia de Sebastián Yatra?

En la cuenta de Instagram de la influencer española Erola Jons, subió un video bailando junto a Sebastián Yatra, a quienes se le ve muy cerca disfrutando de la canción. Dichas acciones claramente fueron interpretadas entre los internautas como señales de un nuevo romance.

Otra de las señales que han fortalecido el posible rumor de noviazgo, es que el cantante se descubre ligeramente el abdomen para revelar el nombre escrito de la creadora de contenido escrito en su piel, como si se tratara de un tatuaje.

Sin embargo, ninguno de los dos han mencionado algo sobre una posible relación. Por un lado, podría tratarse de alguna estrategia de marketing para la canción que sale de fondo, así que no hay nada oficial sobre este nuevo romance.

¿Quién fue la última novia de Sebastián Yatra?

La última relación que tuvo Sebastián Yatra fue con Aitana, otra reconocida cantante española, siendo una relación que fue de interés del público puesto que nadie esperaba que ambos formalizaran su vínculo.

Se menciona que todo empezó en el 2022, y tuvieron una ruptura en el 2023. Aunque hubo una reconciliación en el 2024, no duró mucho, puesto que en el mismo año el noviazgo terminó definitivamente. Desde entonces, hemos visto al cantante disfrutar de su soltería, aunque lo hemos visto salir con otras mujeres.

Por ahora, debemos estar atentos a las cuentas oficiales del cantante y la influencer española, puesto que en los próximos días podríamos saber si se trata de una estrategia de marketing o genuinamente de una relación entre ambos.