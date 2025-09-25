Romances y conflictos, lo más emocionante de La Granja VIP para Ferka: ¡está ansiosa!

Ferka adelantó que lo que a ella le emociona más de ser una de las críticas de La Granja VIP es la posibilidad de comentar todos los romances y conflictos que se desaten en el reality de TV Azteca: ¡la actriz le pidió a los granjeros que se enfoquen, pero también es consciente de que el amor podría surgir!

¿Por qué Ferka está tan entusiasmada con La Granja VIP?

En una divertida charla con TV Azteca, Ferka le advirtió a los granjeros que es mejor mantenerse enfocados en la competencia y no llegar a La Granja VIP en plan de hacer amistades ya que las traiciones podrían aparecer en cualquier momento

Sin embargo, y en un tono ya más relajado, la querida María Fernanda Quiroz reconoció que la posibilidad de ver a Cupido en el establo el gallinero de La Granja VIP sí la emociona bastante porque habrá entonces más chismecito para cacarear.

"(La Granja VIP) Me divierte muchísimo porque seguro vamos a tener romances y va a haber conflictos obviamente porque van a ser 16 celebridades que van a estar chocando con personalidades súper fuertes”, comentó Ferka.

Para la actriz y conductora de televisión, el enfoque en jugar debería ser la prioridad de las celebridades, aunque es difícil que esto ocurra ya que 10 semanas de encierro cambian a cualquiera.

“Yo no sé qué voy a disfrutar más de comentar, si la polémica o los romances... ¿pero mejor les soy un consejo? ¡No se enamoren, enfóquense, no se distraigan!”, concluyó la crítica con una enorme sonrisa.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?