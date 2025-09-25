inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Video

Mi vecina cree que soy ratera | Programa del 25 de septiembre 2025

Según Varenka, nunca se ha robado ni un vaso de agua, pero su vecina la acusa de robarle ropa del tendedero. ¡Le exige que no la acuse de algo que no hizo!

Acércate a Rocío
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Según Varenka, nunca se ha robado ni un vaso de agua, pero su esposo no la defiende de los ataques de su vecina Brenda. Varenka asegura que Brenda la acusa de robarle ropa del tendedero y dice que hasta usa su ropa en público, pero Varenka lo niega todo. ¡Varenka le exige que no la acuse de algo que no hizo!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×