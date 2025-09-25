Mi vecina cree que soy ratera | Programa del 25 de septiembre 2025

Según Varenka, nunca se ha robado ni un vaso de agua, pero su esposo no la defiende de los ataques de su vecina Brenda. Varenka asegura que Brenda la acusa de robarle ropa del tendedero y dice que hasta usa su ropa en público, pero Varenka lo niega todo. ¡Varenka le exige que no la acuse de algo que no hizo!