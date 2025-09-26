Don Omar anuncia su retiro de la música; ¿cuál fue la canción más exitosa del cantante?

Lo que parecía un error, finalmente, se convirtió en realidad. Y es que, después de más de dos décadas y media de carrera, Don Omar confirmó su retiro de los escenarios, motivo por el cual aquí conocerás cuál es la canción más exitosa que el “Rey del Reguetón” ha tenido hasta ahora.

El reggaetonero Don Omar, reveló que padece cáncer [VIDEO] Lamentablemente el reggaetonero, Don Omar, dio a conocer que padece cáncer, pero que ya se encuentra en tratamiento para poder vencerlo con actitud positiva.

Fue en una entrevista con el portal Telemundo que Don Omar confirmó que está listo para dejar los escenarios, pues el nacido en Puerto Rico en 1978 piensa que es el momento idóneo para desaparecer de la escena musical en vivo a través de temas que, a pesar de su longevidad, siguen siendo escuchados por las nuevas generaciones.

¿Cuál es la canción más exitosa en la historia de Don Omar?

Si bien los gustos cambian de persona en persona, es una realidad que “Danza Kuduro”, melodía que hizo para “Rápidos y Furiosos”, es la más exitosa de su repertorio al sumar más de mil 500 millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

no song gets me in a good mood more than danza kuduro. it’s just such a vibe 🙂‍↕️✨✨ pic.twitter.com/AOwtW8sDQN — rose 🪽 (@vtRosiee) September 13, 2025

En segundo lugar se encuentra “Dile” con alrededor de 900 millones de reproducciones en YouTube, una canción que continúa siendo popular en los principales antros de la República Mexicana. Por su parte, el Top 3 lo cierra “Salió el Sol” con alrededor de 500 millones en la misma plataforma.

Así como ocurre con estos éxitos, Don Omar también cuenta con otros que, al día de hoy, siguen siendo brutalmente escuchados por chicos y grandes. Entre estos destacan temas tales como “Ella y Yo”, “Virtual Diva” y “Taboo”.

¿Cómo celebrará Don Omar su retiro de los escenarios?

En la misma entrevista, Don Omar confirmó que, para despedirse de manera correcta de los escenarios, ya se encuentra trabajando en un álbum con temas totalmente inéditos, así como una recopilación con sus mejores canciones. Por si fuera poco, al cantante se le recordará por su participación en diversos proyectos de Hollywood, entre el que destaca su papel en la película “Rápidos y Furiosos” 4 y 5.

Hace solo unos ayeres cuando El Triángulo de las Bermudas se apoderó de #PremiosJuventud. Recuerdan con qué canciones nos presentamos esa noche? pic.twitter.com/brffjwa8xI — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) September 25, 2025

De hecho, algunos expertos en la materia consideran a Don Omar como el cantante más importante en la historia del reguetón junto a Daddy Yankee, un hecho curioso toda vez que ambos mantienen una enemistad después de la cantidad de declaraciones que se realizaron en el pasado.