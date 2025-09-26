Actriz confirma que su bebé nació con complicaciones; ¿qué le pasó?

Apenas el 13 de julio esta actriz compartía la noticia del nacimiento de su hija con un precioso mensaje donde indicaba los datos del nacimiento y qué fue lo que vivieron en esos momentos. Y un par de meses después la noticia que sacude su entorno es que la niña tiene sordera. Ante eso, Carmen Aub y su esposo se muestran agradecidos y fortalecidos por todo lo que han aprendido con este padecimiento de su pequeña Lu.

¿Qué le pasó a la hija de Carmen Aub?

Evidentemente todo papá quiere que su hija crezca de manera óptima y que su salud sea lo menos afectada posible. Sin embargo, esta prueba que le llegó a la recién convertida pareja de papás, se ha compartido como un verdadero privilegio. Indicaron que ven bien compartir esto con honestidad y solamente lo hacen con el reto de generar conciencia, pues su hija pertenece a un 0.1% de niños que padecen sordera de moderada a severa.

Obviamente en esta carta que compartió en redes sociales, indicó que hoy se enfrentan a un reto mayúsculo, pero el cual van llevando paso a paso y con la firme misión de no dejar sola a Lu. La actriz se abrió y dijo que sí ha sido un constante preguntar por qué, pero que desde el primer momento trabajarán y aprenderán para darle las mejores herramientas a su hija.

¿Por qué Carmen Aub decidió compartir la sordera de su hija?

Justamente el mensaje compartido en el Instagram personal de la nacida en Ciudad de México, llegó porque este mes es el mes de la Concientización sobre la Sordera, por lo que toda esta información sobre el proceso de entender lo que pasó les abrumó. Hoy navegan sobre la problemática con una visión completamente enfocada para aprender de su hija que convivirá entre dos mundos, tal como lo expresó Carmen en su mensaje: el de los sordos y el de las personas que se denominan “normales”.