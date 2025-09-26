Qué fue de Óscar “Kevin” Rojas, el futbolista estrella de la Liga MX que destacó en Exatlón México

Durante años fue uno de los jugadores más constantes del futbol mexicano. Más adelante, cambió el balón por los circuitos de Exatlón México y, aunque su paso por el reality fue breve, Óscar “Kevin” Rojas dejó huella por su disciplina, temple y humildad. Hoy su nombre sigue ligado al deporte, aunque desde una trinchera diferente.

¿Cómo fue la participación de Óscar Kevin Rojas en Exatlón México?

El exjugador del América se integró a la tercera temporada de Exatlón México, transmitida de 2019 a 2020, como parte del Equipo de los Famosos. Sin embargo, su aventura en las playas del reality duró poco, ya que fue el primer eliminado de aquella edición. Aunque breve, su participación reflejó su espíritu competitivo y las ganas de medirse en un entorno físico completamente distinto al de una cancha de futbol.

¿Qué hizo Óscar Kevin Rojas tras su retiro de las canchas?

Después de colgar los botines, “Kevin” Rojas decidió prepararse como director técnico. Completó su formación académica en metodología y futbol base, pues uno de sus grandes anhelos es dirigir al Club América, equipo con el que debutó profesionalmente en 2001 y donde vivió sus mejores momentos como futbolista. Durante su carrera, disputó más de 470 partidos oficiales en Liga MX, defendió los colores de América, San Luis, Pachuca y Puebla. Fue campeón de Liga en el Torneo Clausura 2005, y sumó también títulos nacionales e internacionales con las Águilas.

En su etapa postfutbolística, dirigió al Club Atlético Angelópolis, escuadra de la Liga Premier Serie B, durante el segundo semestre de 2022. Aunque su paso por ese club fue breve, marcó el inicio formal de su carrera como estratega en el futbol profesional.

¿Qué hace actualmente “Kevin” Rojas?

En la actualidad, Óscar “Kevin” Rojas se desempeña como auxiliar técnico del Tlaxcala FC, equipo de la Liga de Expansión MX. Aunque mantiene un perfil discreto en redes sociales, ha participado en partidos de leyendas del futbol y sigue activo en el medio deportivo. Su visión como entrenador está centrada en el trabajo con jóvenes, convencido de que el aprendizaje en etapas formativas puede marcar la diferencia en el desarrollo de un jugador.

Su historia demuestra que el camino del deportista no termina con el retiro. Ya sea desde la banca, en los campos de entrenamiento o incluso en un circuito de Exatlón México, “Kevin” Rojas sigue impulsando su pasión por el deporte, ahora con la mirada puesta en formar a las nuevas generaciones.