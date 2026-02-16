"¡Ya no me quieren por viejo!”, Ricardo tiene 60 y ya no lo quieren contratar en ningún lado

A Ricardo no le gusta dar problemas a su familia y por eso anda en la calle, para no molestar a nadie. Entiende que, por no planear su futuro, tiene la necesidad de pedir regalado. Ricardo asegura que sí ha buscado empleo, pero llegó a la conclusión de que ya no lo quieren por viejo. Ricardo fue albañil y ahora que tiene 60 años nadie lo quiso contratar. Detalla cómo fue que llegó al hospital buscando algo de comer y cómo conoció a Miranda. ¿Hizo bien al recibir comida gratis afuera del hospital? Natalia, concubina de Ricardo, revela sus verdaderos sentimientos hacia Ricardo.