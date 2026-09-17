¡Se casó con su exsuegra y embarazo a su hija! Rodrigo no permitirá que Dulce arruine su matrimonio

Rodrigo, esposo de Norma y exnovio de Dulce, dice que empezó a salir con Norma después de que anduvo con Dulce, quien según él, se quedó sentida porque su mamá es mejor mujer que ella. Ahora, Rodrigo advierte que no va a permitir que el embarazo de Dulce arruine su matrimonio. ¿Desde cuándo le empezó a gustar Norma, quien era su suegra? ¿Será que Dulce sólo quiere vengarse de su mamá teniendo un hijo de Rodrigo?