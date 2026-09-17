Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Árbol de 20 metros cae sobre dos autos en CDMX

Un árbol de aproximadamente 20 metros de altura cayó sobre dos automóviles en Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, provocando daños materiales y la movilización de servicios de emergencia. La zona fue acordonada mientras bomberos y personal de Protección Civil realizaron maniobras para seccionar y retirar el árbol, sin que se reportaran personas lesionadas.