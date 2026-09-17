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Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Árbol de 20 metros cae sobre dos autos en CDMX

El enorme árbol terminó sobre dos vehículos estacionados y Jorge “El Diablo Becerril” tiene el reporte

Un árbol de aproximadamente 20 metros de altura cayó sobre dos automóviles en Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, provocando daños materiales y la movilización de servicios de emergencia. La zona fue acordonada mientras bomberos y personal de Protección Civil realizaron maniobras para seccionar y retirar el árbol, sin que se reportaran personas lesionadas.

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