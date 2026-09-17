Mi venganza trae panza | Programa del 17 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

Dulce revela que espera un hijo del esposo de su mamá, con quien Dulce tuvo un noviazgo en el pasado. Norma dice que su relación con Rodrigo comenzó mucho tiempo después de que ellos terminaran, por lo que no cree haber actuado mal. Por su parte, Rodrigo asegura que no permitirá que Dulce arruine su matrimonio con Norma. ¿Dulce o su mamá? ¿Quién habría fallado?