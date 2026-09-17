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¡Sí le salen las cuentas! Brayan sospecha que el hijo que espera Dulce, es suyo

Brayan revela cómo fue la relación que tuvo con Dulce y detalla sus razones para sospechar que el hijo que ella es espera, es realmente suyo y no de Rodrigo.

Brayan, exnovio de Dulce, entra a la clínica de emociones para explicar cómo inició y cómo terminó su relación con Dulce. Brayan se puso a hacer cuentas y, según él, tiene argumentos suficientes para sospechar que el hijo que espera Dulce es suyo. Aunque Brayan está dispuesto a hacerse responsable del hijo de Dulce, sentencia que Dulce se ha comportado tan mal como su madre.

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