¡Holgazán y mantenido! Patricia reprueba la relación de su hermana con el ex de su sobrina
Patricia asegura que desde que su hermana se casó con el ex de su sobrina, cambió su relación para mal. ¿Patricia debería contarle a su mamá lo de su hermana?
Patricia, hermana de Norma, entra a la clínica de emociones muy molesta, pues asegura que desde que se casó con Rodrigo, a quien no baja de holgazán y mantenido, su relación con Norma es muy mala. Además, Patricia condena categóricamente su relación con el ex de su sobrina. ¿Qué pasaría si la mamá de Patricia y Norma se entera del embarazo de Dulce?