¡Holgazán y mantenido! Patricia reprueba la relación de su hermana con el ex de su sobrina

Patricia, hermana de Norma, entra a la clínica de emociones muy molesta, pues asegura que desde que se casó con Rodrigo, a quien no baja de holgazán y mantenido, su relación con Norma es muy mala. Además, Patricia condena categóricamente su relación con el ex de su sobrina. ¿Qué pasaría si la mamá de Patricia y Norma se entera del embarazo de Dulce?