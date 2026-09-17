¡Tiene un hijo del esposo de su mamá! Dulce detalla cómo su mamá terminó andando con su ex

Dulce asegura que su mamá se fijó en Rodrigo desde que él estaba con ella. Ahora, Dulce quiere que su mamá acepte que su esposo es el papá de su hijo. El papá de Dulce falleció tiempo atrás y, al morir, habría dejado un seguro para su protección, pero Dulce no lo sabía. Los problemas para Dulce comenzaron realmente cuando conoció a Rodrigo en una fiesta.