¡Tiene un hijo del esposo de su mamá! Dulce detalla cómo su mamá terminó andando con su ex
Dulce revela que el papá de su hijo es el esposo de su mamá, a quien Dulce habría conocido primero en una fiesta. ¿Dulce habría sido traicionada por su mamá?
Dulce asegura que su mamá se fijó en Rodrigo desde que él estaba con ella. Ahora, Dulce quiere que su mamá acepte que su esposo es el papá de su hijo. El papá de Dulce falleció tiempo atrás y, al morir, habría dejado un seguro para su protección, pero Dulce no lo sabía. Los problemas para Dulce comenzaron realmente cuando conoció a Rodrigo en una fiesta.