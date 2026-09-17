¡A ver quién le ayuda! Norma advierte que no piensa ayudarle a su hija con su nieto

Norma, mamá de Dulce y esposa de Rodrigo, asegura que ‘las cosas’ con Rodrigo se dieron mucho tiempo después de la relación que él tuvo con Dulce. Advierte que, si ella le tiene celos por eso, es su culpa, no de Norma. Asegura que de ella no recibirá un peso para ayudarle con su hijo. ¿Norma debía pedirle permiso a su hija para llevar a vivir a su pareja con ella? ¿Por qué Norma nunca le dijo nada a Dulce del seguro de su padre?