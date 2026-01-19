Se arrastra por un hombre | Programa del 19 de enero 2026 de Acércate a Rocío
La hija de María está repitiendo su historia al ser maltratada por su esposo, quien confiesa que realmente se casó por lástima. ¿Maradhi abrirá los ojos?
María llega a la clínica de emociones muy angustiada pues su hija está repitiendo su historia: está soportando malos tratos de parte de su esposo. Sin embargo, Maradhi explica que, si Brandon la trata mal es porque ella se lo ha ganado, mientras que Brandon confiesa que se casó con ella por lástima. El padre de Maradhi se hará presente para contar por qué en su momento maltrató a María.