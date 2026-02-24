"¡Lo hago por amor!”, Teresa justifica amamantar a su nieto con un pecho falso
¡Inaudito! Teresa ha amamantado a su nieto con un pecho falso y se ofende porque su nuera, lejos de agradecerle, le reclama; esto sólo es ‘la punta del iceberg’.
Antes de explicar la polémica situación del pecho falso, Teresa quiere que su nuera entienda que lo único que quiere es ayudarlos y asegura que Ariadne exagera al decir que busca entrometerse en su matrimonio. Teresa advierte que ya no permitirá más calumnias y acusa a Ariadne de no entender a su bebé. Ariadne expone más situaciones incómodas con su su suegra Teresa. ¿Será que Teresa y Ariadne logran entenderse?