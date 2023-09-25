Acusan a Pedro Rivera por explotación indebida de temas de Jenni Rivera

La demanda que Jacqie Rivera presentó en contra de Cintas Acuario y Ayana Musical, propiedad de su abuelo Don Pedro Rivera, ha sembrado a la dinastía entera, pues a él le deben el arranque y buena parte de su encumbramiento musical, incluida la carrera de la fallecida Jenni Rivera, de quien ahora su nieta, le reclama el haber explotado indebidamente diversas grabaciones, así como su nombre e imagen en los últimos años.

¿Qué dice el documento ingresado apenas el pasado 20 de este mes, en una corte de Los Ángeles? Para empezar y como ejecutivo del legado de Jenni Rivera Enterprises, Jaquie Rivera argumenta que:

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Después del trágico fallecimiento de Jenni Rivera, el 2 de diciembre del 2012, su padre Pedro Rivera, a través de Cintas y Ayana, compañías controladas por él, ha explotado sonidos grabados y composiciones musicales, grabaciones, escritas, producidas y actuadas por Jenni, así como su nombre, imagen y popularidad para ganar millones de dólares

También, dice que a pesar de acumular una fortuna, gracias a la propiedad de Jenni, dichas compañías no han pagado lo ganado a los demandantes, y de manera ilegal y desvergonzada, han explotado los derechos de las grabaciones y composiciones de la cantante, lo cual le corresponde a sus sucesores.

En el documento, Jacqie Rivera también expone que, en varias ocasiones ha pedido a las compañías que actúen conforme a la ley y a los estatutos, que la misma Jenni marcó desde los inicios de su carrera, en cuanto al manejo y el control de sus derechos, los cuales no poseen.

Además, les ha pedido que dejen de explotar los derechos de Jenni Rivera con fines económicos, pero las compañías simplemente se han negado a hacerlo y en cambio, los han usado para su propio beneficio, quedándose con sumas importantes de dinero, que le corresponden a los demandantes.

Por ello, los sucesores no han tenido otra opción que demandar a los implicados, por explotar de forma ilegal el trabajo musical de Jenni Rivera y los derechos de su publicidad, pero sobre todo, la responsabilidad de preservar su legado y regresárselo a los demandantes, es decir, a sus hijos.

¿Qué están pidiendo en su demanda?

Además, Jacqie explica en su demanda que, Cintas y Ayana, son dos compañías controladas y poseídas por Pedro Rivera y según información, quien se encarga de manejarla diariamente, es ahora la gerente general, Rosie Rivera Flores y el presidente Juan Rivera, hermano de Jenni.

Por lo anterior, Jacqie exige una compensación por gastos generales que se determinen en el juicio, el pago de ganancias y de daños causados, así como los honorarios de los abogados, la anulación de los acuerdos de grabación de 1993 y 1996, una contabilidad transparente, y por último, la revocación de todos los derechos brindados a Cintas Acuario.

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Hasta ahora, no se sabe cuándo se llevará a cabo la primera audiencia de esta inesperada demanda, de la que Don Pedro Rivera, así como sus hijos Juan y Rosie, dicen haberse enterado por la prensa, antes de haber sido notificados legalmente.

