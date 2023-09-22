Jacqie Rivera interpuso una demanda contra su abuelo, Don Pedro Rivera

El legado de Jenni Rivera, vuelve a ser motivo de conflicto entre la dinastía fundada por Don Pedro Rivera, aunque ahora, el pleito lo coloca justamente a él como blanco, pues su propia nieta Jacqie Rivera, lo demandó el pasado 20 de septiembre en una corte de California, por la explotación comercial no autorizada de las grabaciones e imagen de la fallecida Diva de la Banda, a través de sus disqueras Cintas Acuario y Ayana Musical.

Recuérdese que Jacqueline Ocampo Marín, mejor conocida como Jacqie es la actual albacea y directora de Jenni Rivera Enterprises. Pero ¿Qué dice la propia Rosie y Juan del encontronazo que se avecina entre su padre y su sobrina? Esta, es la exclusiva que sostuvimos con ellos.

La familia, el día de hoy, no importa quién gane, cuando digo la familia, hablo de todos, la familia perdió hoy

No existiríamos, físicamente, ni en carrera, sin un Pedro Rivera y a mí no se me ha olvidado

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Los materiales que están afuera, son los mismos que Jenni dejó. El último disco que, creo que sacó mi papá de Jenni, no sabemos, pero no ha sacado nada nuevo, el dolor de un hombre que quiso construir un sueño para su familia, que gracias a su labor lo logró, eso, eso, eso pesa más. Quien gane el caso sale sobrando, el dolor de un hombre que sembró todo, eso es lo duro, eso es lo difícil

Mi padre es el hombre más honrado, trabajador y derecho que he conocido, no va a pelear con familia, si a caso las cortes o va a haber una defensa legal, pero hablarlo públicamente y dimes y diretes, mi papá no lo va hacer, no lo ha hecho, mi papá ama a su familia y así va a seguir

¿Qué dice la demanda presentada por Jacqie River?

Pero, en la demanda de más de 30 hojas, Rosie y Juan Rivera, también son señalados de no haber entregado cuentas claras del legado de Jenni, hasta enero del año pasado, cuando fue destituida del cargo de albacea.

No hablaremos, no podemos, no debemos

Lo que diga mi papá, es lo que se va a hacer. No sé qué dice el documento, no sé de qué sea la demanda, solo diré que intentaremos hacerlo de la mejor manera a cómo mi papá sienta él, esto es algo que él construyó, es la labor de mi papá, algo a lo que él entregó su vida, nosotros somos empleados de una empresa, no sé si es la palabra correcta, beneficiarios de la labor de mi papá

En un futuro, tal vez seremos herederos de lo que construyó ese hombre, él es el único que tiene derecho y lo que mi papá diga, es lo que se va hacer y se respetará y le pido perdón a mi papá, si como hijos, toda la familia le ha fallado, mi papá y mi mamá merecen mucho más de lo que les hemos dado

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En representación de sus hermanos, Jenicka, Johnny, Michael y de ella misma, como herederos de Jenni, Jacqie demanda que se repare el daño patrimonial que han sufrido y que será calculado durante el juicio, así como la contabilidad completa de las regalías de los temas de su madre.