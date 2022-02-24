Adal Ramones tiene una nueva gira junto a Adrián Uribe.

Este miércoles tuvimos un enlace especial con nuestro querido Adal Ramones, quien nos habló de sus nuevos proyectos con los que ha comenzado el año.

Hola mi querida Pati, nos vamos a meter Adrián Uribe y un servidor en una gira, arrancamos el 4 de marzo en Dallas, Texas. Esto que se llama Chavorrucos Tour

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No sé, la gente me quiere convertir en el segundo Chabelo, pero fíjate que lo de Chavorrucos Tour se nos ocurrió en la oficina, obviamente a Adrián Uribe y un servidor. Esto de Cuarentones, la película originalmente se llamaba Cuarenta, que era los 40 años que cumplía el personaje de Erick Elías, ahí la historia... pero se decidió poner Cuarentones porque, también está Gaby Espino que interpreta a una chica de 40

El conductor reveló los detalles de su nueva gira con Adrián Uribe, quien ha sido su compañero en otros proyectos.

El concepto de la gira es pagar deudas, nos vamos de gira participando los dos, haciendo comedia juntos, tirándonos carrilla; luego me aviento solo haciendo un monólogo, él entra, volvemos a tener un set de comedia juntos y luego se queda solo haciendo monólogo

Tenemos sketches, tenemos una producción muy padre en video, también hay una producción musical con el tema de Chavorrucos, o sea va a hacer una hora y media de comedia en vivo

Adal Ramones habla de La Academia

Adal Ramones habló sobre la posibilidad de ser el conductor en La Academia, que cumple 20 años de su lanzamiento.

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