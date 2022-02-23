Hija de Alicia Machado quiere implantes de senos como regalo de XV años.

Dinorah, hija de Alicia Machado, acaba de hacerle una petición a su mamá que la dejó fría. Como regalo de XV años, la joven quiere ponerse implantes de senos, influenciada por los estereotipos sociales que privan en estos días.

Tuvimos una conversación casual hace un par de noches… estábamos en un momento muy personal. Ella se estaba quejando porque es flaquita y menudita. Yo le dije ‘mami, tú vas a crecer y te va a salir de todo’

Ella me dijo ‘mamá, ¿tú me pondrías las chichis a los XV años?’. Yo le dije ‘no, mientras seas menor de edad, no’. Ella debe quererse a ella, aceptarse, cuando se vea en el espejo y se sienta bella sin nada, entonces se puede hacer lo que quiera

Alicia Machado reconoce que ha sido una mujer con inseguridades.

Yo fui una niña con muchos problemas; fui una niña enferma de bulimia y anorexia casi seis años, tuve trastorno de identidad, tuve muchos problemas de autoestima, pero eso me enseñó a ser fuerte, a quererme, a sentirme a gusto con mi físico y mi belleza

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Alicia Machado habla de sus problemas de autoestima

Alicia conoce muy bien la batalla de autoaceptación que hay que dar para alcanzar plenitud en la vida, sobre todo después de haber sido Miss Universo y vivir bajo la expectativa general de lucir siempre bella, aunque el precio sea muy alto.

La belleza es una carrera para toda la vida. En mi caso, desde muy jovencita he estado expuesta a que me critiquen y me juzguen. Estoy en un ambiente donde me quieren guapa, sexy… es una presión fuerte como figura pública

Y admite que, aunque nació bella, ha sido presa de sus inseguridades que han estado a punto de meterla en problemas.

Todas tenemos problemas de inseguridad, así seas Miss Universo. Hay días donde me levanto en la mañana, me veo al espejo y digo ‘soy un monstruo’

Es peligroso, porque ahí es cuando cualquiera de nosotras vamos a un cosmetólogo o curandero… yo me he salvado de varias porque he ido a los lugares que no son los mejores

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