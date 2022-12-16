Adal Ramones anuncia que se convertirá en padre por cuarta ocasión.

Muchos son los famosos que se han convertido en padres a una avanzada edad y ahora tocó el turno de Adal Ramones, quien se sumó a ese listado a sus 61 años, luego de que diera a conocer que se convertirá en padre por cuarta ocasión.

“Ya lo puedo confirmar, voy a ser papá otra vez”, informó el conductor de 61 años que espera su segundo hijo con su esposa Karla de la Mora, el primero fue Cristóbal. Este será el cuarto hijo de Ramones, ya que Paola y Diego son fruto de su primer matrimonio con Gabriela Valencia.

Adal Ramones reveló a Venga La Alegría que luego de diversos intentos al fin se confirmó que está un camino un nuevo miembro de su familia, el cual se espera que llegue a este mundo en mayo de 2023. Ante la noticia se mostró sumamente feliz y entusiasta, ya que era uno de los planes que tenía con su pareja.

¿Cuántos meses de embarazo tiene la esposa de Adala Ramones? El expresentador de La Academia reveló felizmente que su esposa Karla de la Mora tiene aproximadamente 13 semanas de embarazo: “Creo que tiene 13 semanas, o sea, creo que lo estamos esperando para finales de mayo”.

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Así mismo, Adal desmintió que su esposa estuviera embarazada meses atrás. Y es que, según conto, una revista publicó que ambos estaban esperando un bebé, pero probablemente alguien los captó entrando o saliendo de una clínica: “Creo que alguien nos vio ir a la clínica, pero no había hasta ahorita”.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Adal Ramones y Karla de la Mora?

El originario de Monterrey, Nuevo León, estuvo casado con Gabriela Valencia, con quien tuvo a Paola y Rodrigo. Luego de su separación, Adal inició un romance con Karla de la Mora, con quien se casó y en agosto pasado cumplió cinco años de relación.

En aquel entonces, la pareja celebró sus primeros cinco años juntos con una romántica publicación en redes sociales: “Jamás olvidaré esa mirada que me dedicaste por primera vez en el aeropuerto donde nos conocimos... bastó conocerte para saber que eras tú. Felices 5 años. Gracias por venir a hacer mi mundo más bonito y gracias por hoy y por todos los días venideros. Te amo Javi”, escribió Karla de la Mora.

En abril pasado, Cristóbal, el primer hijo de la pareja cumplió dos años y lo celebraron con una emotiva publicación en redes sociales.

