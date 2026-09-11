La verdadera razón por la que María Karunna se salvó esta noche en La Granja VIP

Tras haber sido señalada directamente por sus compañeros en la cadena de nominaciones y convertirse en la primera nominada de esta temporada, María Karunna dio un golpe de autoridad en la mesa al coronarse como la gran victoriosa de la noche en La Granja VIP Segunda Temporada .

Lejos de dejarse vencer por el trago amargo de estar en el paredón, la cantante demostró una notable fortaleza mental para encarar el reto. La prueba, que exigió máxima concentración y destreza física, se convirtió en el escenario perfecto para que la artista revirtiera su destino en la competencia.

La verdadera razón por la que ganó el reto de salvación María Karunna en La Granja VIP Segunda Temporada

Al concretar el triunfo y asegurar su permanencia en La Granja VIP Segunda Temporada, María compartió visiblemente emocionada lo que cruzó por su mente durante los momentos más críticos del desafío: "No sé, me puse a pensar, no me limité ni me bajoneé. Dije: 'este es mi momento', y lo logré". Su enfoque le permitió salir victoriosa de la placa y dejar sin efecto los votos que pesaban en su contra.

Al librarse del riesgo de expulsión, Karunna no solo recuperó la tranquilidad dentro de La Granja, sino que adquirió un privilegio de enorme peso estratégico que sacudirá por completo las alianzas del grupo. Ya que tendrá el poder de la traición y podrá salvar a un granjero. ¿A quién elegirá? Esto lo descrubriremos en la gala del próximo viernes 11 de septiembre, así que no te la pierdas por nada del mundo.

¿Dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada?