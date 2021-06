Adal Ramones quiere volver a ser papá a sus casi 60 años.

Adal Ramones tiene tres hijos, ¡y quiere uno más a sus casi 60 años! Y es que disfruta mucho ser padre y ama con locura a sus hijos.

Nuestro querido Adal Ramones disfruta mucho ser padre, ¡y quiere un hijo más a sus casi 60 años! ¿Podrá cumplirlo? Te platicamos más detalles al respecto.

Adal Ramones quiere otro hijo a sus casi 60 años.

El conductor está a unos meses de cumplir 60 años y le gustaría convertirse en padre una vez más, ya que su esposa Karla es muy joven aún y podría embarazarse si así lo desea, ¡ya que tiene 36 años! ¿Será que pronto nos dará la noticia de que será papá de un cuarto hijo?

En algunas entrevistas, su esposa Karla es la que ha tocado el tema, pues quiere que el más pequeño de sus hijos, Cristobal de dos años, tenga un hermanito como compañero de infancia, y a Adal le parece buena idea: “Ella me dijo: ‘Quiero tener otro hijo tuyo, quiero que mi hijo crezca como tus otros dos hijos, que sean dos hermanos bajo el mismo techo’”, contó Adal.

Ramones está buscando someterse a un tratamiento no invasivo que le permita tener más energía. “No les voy a decir porque tal vez me lo haré. Tal vez me someto a un rollo que es absolutamente nada invadido, no hay bisturí, no hay nada. Se extrae, se multiplica y se vuelve a meter. Es por un rollo de sentirte mejor, imagínate tengo que seguirle la pila a Cristobal y al que venga”. Comento Adal.

Esperemos más noticias al respecto, seguro Adal será el mejor papá y Paola, Diego y Cristobal, los mejores hermanos mayores.

