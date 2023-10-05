Adianez Hernández habla sobre su separación de Rodrigo Cachero

Por vez primera, Adianez Hernández habla frente a las cámaras de televisión, sobre su separación de Rodrigo Cachero, tras 11 años de relación, misma que concluyó por la infidelidad que ella cometió con Augusto Bravo, quien fue pareja de Larisa Mendizábal, exesposa del actor.

No ha sido fácil, porque la verdad, es que la gente habla sin saber, pero nada, la verdad es que bien, Rodrigo y yo tenemos una buena relación, que es lo más importante, finalmente los niños son lo que más me importan

Te puede interesar: Carlos Guerrero nos reveló todos los detalles de D-BUT FC

Creo que, finalmente, después de 11 años, pues hay un cariño entre los dos, muy grande, yo también lo quiero muchísimo, lo respeto muchísimo, de mí no hay más que palabras buenas hacia él, creo que muchas veces hablamos sin saber y atacamos a la gente, sin estar en sus zapatos, no se trata, ni de estar criticando, ni de estar juzgando, se trata de tratar de entender, aunque no te digan, porque no tenemos, porque estarles contando nada a la gente, no tenemos porque estar dando explicaciones, creo que explicaciones, solo entre Rodrigo y yo, y solo para mis hijos, nada más

Yo decidí hablar para intentar bajar un poquito las cosas, para que me dejen seguir mi vida y me dejen de estar preguntando y agobiando, si era cierto, si no era cierto y creo que lo que se dijo y tan tan, no hay más que decir respecto al tema, creo que deberíamos de aprender a respetar eso, para continuar con nuestra vida. Hasta Dani, Pedrito, todos ahí en la mesa, los he escuchado también decir ‘Y, ustedes quién creen que sea la culpable’, pues creo que no hay que buscar culpables, a lo mejor eso les brincó y sí, también a mí me brincó, también a mi familia le brincó, es normal

También te puede interesar: Michaela, hija de Daniel Bisogno, brilló en su debut en el teatro

¿Cómo está apoyando a sus hijos?

Adianez reveló que sus hijos Ian y Kai, están recibiendo ayuda profesional para manejar de la mejor forma la separación de sus papás.