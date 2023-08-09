Admiten dictamen de que se violaron los derechos humanos de Octavio Ocaña

Luego de que las autoridades del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, admitieran el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entorno a que el día en que Octavio Ocaña murió, fueron violentados sus derechos humanos, sus hermanas Ana Leticia y Bertha Ocaña, hablan en exclusiva para este programa. El citado dictamen de la institución, se dio a conocer el viernes pasado.

Ya aceptó el municipio, confirma que Octavio fue una víctima de los policías de ese municipio

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Y sobre el audio, en el que un presunto policía comparte su teoría sobre el asesinato del actor, asegurando que Octavio había acudido a esa zona para comprar droga, las hermanas Ocaña comentaron:

A nosotros, ese audio no nos afectó, es una de las tantas cosas que en su momento salieron para perjudicarlo, a ellos les hubiera encantado, encontrar hasta lo que no en esa camioneta, en el vehículo de mi hermano. Afortunadamente no encontraron nada malo, nada de lo que lo pudieran culpar, haya sido o no accidental, ese disparo que mató a mi hermano, continúa siendo un homicidio que se clasifica como doloso, porque por supuesto fue con un dolo, ya que no es normal que un policía te vaya amedrentando y te vaya disparando a tu vehículo, hasta estrellarte y hasta matarte

¿Cómo va el proceso de su hermano?

Mientras tanto, la familia Ocaña sigue a la espera de que uno de los policías que participó en los hechos sea sentenciado, mientras que el otro sigue prófugo.

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