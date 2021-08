Adriana Lavat confesó que fue amedrentada por el abogado de Rafa Márquez.

La polémica entre Adriana Lavat y Rafa Márquez continúa en el ojo del huracán a más de una década de su separación. Y es que, la actriz mexicana confesó que fue amedrentada por el abogado de su ex y su nueva pareja sentimental Jaydy Michel.

Fue a través de sus redes sociales, donde la hija de Jorge Lavat, confesó que el abogado de Rafa Márquez obstaculizó el proceso de su demanda por manutención a sus dos hijos.

“Yo escribí en mi Facebook un mensaje a modo de desahogo porque llevo muchísimos años callada. Mi exmarido y su actual esposa, que está siempre al frente, me mandaron a decir con el abogado penalista, quien me trató de amedrentar, que si quiero demandar los incumplimientos del señor que lo haga. Me dijo que tomara en cuenta que será largo, tedioso y costoso el proceso”, expresó.

Además, Adriana Lavat reveló que ha recibido toda clase de insultos tras la polémica con Rafael.

“Me dicen zorra, abusiva, vividora y también conflictiva. Llevó tres demandas interpuestas por mi exmarido para el tema de bajar la pensión. Yo no he mencionado nunca el nombre de mi exmarido, no lo he hecho porque me da pena y tristeza, por prudencia, y en su momento también por miedo”, confesó la artista en reciente video publicado en sus redes sociales.

Adriana confirmó que recibió múltiples demandas por parte del futbolista michoacano, además de confesarse harta de las supuestas intimidaciones por parte de sus abogados.

“Quiero decirles que he callado por muchos años, desde el 2008 que empezó el primer juicio y he decidido no callar más”, concluyó la artista.

Rafel Márquez no se ha pronunciado ante las declaraciones de Adriana Lavat

Aunque Rafael Márquez no se ha manifestado ante las contundentes declaraciones de su ex Adriana Lavat, Jaydy Michel mandó un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram.

“No sabemos lo que nos depara el mañana, así que no te enojes por mucho tiempo, aprender a perdonar y amar con todo tu corazón. No te preocupes por la gente que no te quiere. Disfruta de los que te aman”, escribió la modelo tapatía.

