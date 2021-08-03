Exatlón: Rommel Pacheco se despide de Juegos Olímpicos entre aplausos.

Espectacular madrugada vivió México tras presenciar la última participación de Rommel Pacheco en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. El querido exparticipante de Exatlón se quedó con el sexto lugar en la prueba de trampolín tres metros individual, donde el chino Siyi Xie se colgó la medalla de oro.

Zongyuan Wang se quedó con la presea de plata, mientras que el británico Jack Laugher ganó el bronce. Por su parte, Rommel obtuvo la merecida sexta posición tras alcanzar un puntaje de 428.75.

Cabe mencionar que fue la última participación del yucateco en unos Juegos Olímpicos, después de representar a México en Atenas 2004, Beijing 2008 y Río 2016.

El clavadista, de 35 años, dijo adiós a su carrera profesional en el centro Acuático de Tokyo, donde se dieron cita imponentes atletas de todo el mundo para llevar una medalla de vuelta a su país.

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Abrazo de Rommel Pacheco y su entrenadora causa furor entre el público mexicano

Tras realizar su último clavado en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, Rommel Pacheco se fundió en un abrazo con su entrenadora Ma Jin, quien rompió en llanto entre el aplauso emocionado de los pocos asistentes y otros atletas de la justa olímpica.

El mexicano se pronunció en sus redes sociales tras cerrar su carrera profesional con un espectáculo que tocó millones de corazones mexicanos.

“Y al final de mis años como deportista aprendí a disfrutar el camino… Me voy pleno y feliz porque siempre di todo de mí. Gracias a toda la gente de México por tanto cariño”, expresó el yucateco en las plataformas digitales.

“Toda mi admiración”, “Clavadista histórico” y “México orgullo de ti”, fueron algunas frases que los internautas dedicaron a Rommel Pacheco en lo que fueron sus últimos Juegos Olímpicos.

Tras dos décadas de compromiso, pasión y liderazgo, el atleta también se despidió como el abanderado de la Delegación de México junto a Gaby López.

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