Emir Pabón recuerda con dolor el accidente que le cambió la vida.

El 2021 fue un año verdaderamente difícil para la familia de Emir Pabón, pues él y su esposa Stefanía de Aranda vivieron un aparatoso accidente que casi les cuesta la vida, mientras iban a bordo de un taxi en Houston, Texas.

Ella tenía 5 meses de un embarazo que a raíz del percance se puso en riesgo; sin embargo, hoy que es Día de Reyes celebran que el bebé haya llegado muy bien. Y nos comparten, la dicha de tener en sus brazos al pequeño Matías de Jesús.

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Agradecemos, de antemano, a Ventaneando por haberle dado seguimiento a muchas de las cosas de nuestro accidente, pero bueno, ya estamos en 2022. Estamos felices, estamos muy agradecidos con Dios, con la vida, con los medios de comunicación, con el público, con la gente que ha orado bastante por nosotros. Lo más importante es que estamos aquí, Día de Reyes, con este rey que es el rey de nosotros: Matías de Jesús. Es un milagro de Dios y es una felicidad tenerlo acá; y lo más importante es que está súper sano y súper hermoso

El 31 de diciembre, Matías cumplió 5 meses de haber nacido. Cerramos el año celebrando por la felicidad de estar vivos, la salud que tenemos y los 5 meses de Matías de Jesús

Emir Pabón pasó las fiestas con su familia

La familia Pabón Aranda aprovechó para compartirnos cómo la pasaron en fechas decembrinas, el fin de año y qué le trajeron Los Reyes Magos al nuevo rey del hogar.

Nos la pasamos increíble, bueno, el 24 nos reunimos con toda la familia, yo creo que es un momento de mucha unión, es un momento muy familiar, es un momento muy bonito y más para nosotros, que lo repito, tuvimos una segunda oportunidad de vida; ahora estamos imparables. Tenemos ganas de hacer todo, todo el tiempo estamos sonriendo, todo el tiempo estamos felices

Por último, el cantante reveló qué actividad como padre primerizo le ha costado más trabajo.

Estoy aprendiendo a ser papá, en ocasiones debo de cambiar al bebé y su pañal; somos un equipo y nos ayudamos, pues solita no podría, se volvería loca ahí atendiendo al bebé

Emir Pabón va a retomar sus conciertos

Y nos adelantó lo que viene para Cañaveral este año que comienza.

Vienen cosas maravillosas este 2022, estaremos los próximos días en Centro América, estamos nuevamente retomando nuestro concierto de aniversario, será en la Arena Ciudad de México y también otro en la Arena Monterrey

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