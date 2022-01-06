Wendolee habla de la experiencia que casi le cuesta la vida a su bebé.

Hannah, la hija de Wendolee, nació el 7 de enero de 2021. La cantante vivió una terrible experiencia cuando su hija aspiró meconio al nacer y su vida corrió peligro; la exacadémica compartió a Ventaneando cómo sobrellevó el problema de salud de su bebé.

"Está muy bien, lo único es que tiene que usar un aparato ortopédico en la cabeza, como un casquito. Y pues su cabecita se le enchuecó, ya ves que los bebecitos están súper tiernitos cuando están recién nacidos, entonces ella estuvo en posición vertical acostada y conectada a las máquinas", contó la cantante.

Wendoleee se asustó porque pensó que su hija tenía autismo, pero actualmente ya está descartado. Lo que sucedió fue como consecuencia de estar intubada por un largo tiempo, mientras la bebé se recuperaba de todo lo que vivió al llegar a este mundo.

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Wendolee protege a su hija del Covid-19

Aunque Wendolee no pudo amamantar a su bebé, sí le dio leche materna una vez que se vacunó contra el Covid-19 con la intención de proteger a su pequeña en plena pandemia, pues es bien sabido que los bebés y niños no tienen acceso a vacunarse en muchos países del mundo, incluido México.

"Hannah, por la condición que tenía de laringomalacia, nunca se pudo pegar a mi pecho, entonces me estuve sacando la leche cada dos horas; día y noche para poder darle esa protección de la leche materna. Hubo muchos estudios, de hecho, hay gente comprando leche materna de mamás vacunadas para poder proteger a los bebés y a los niños que no tienen la capacidad de recibir la vacuna", confesó la exacadémica.

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