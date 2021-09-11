Aída Cuevas presenta a su hija, Valeria Cuevas, en Ventaneando.

Aída Cuevas y su hija Valeria llegaron al foro con una grata sorpresa.

Aída Cuevas está orgullosa del trabajo de su hija, Valeria Cuevas, quien pese a resistirse en un principio a ser cantante de regional mexicano, terminó por cantar lo que trae en las venas.

La cantante vernácula y su heredera visitaron nuestro estudio de Ventaneando para presentar el más reciente sencillo de está última; incluso, nos cantó en vivo.

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El tema habla de una versión actual de una infidelidad de un hombvre y cuando la mujer la descubre, le pide que se vaya de su casa y no vuelva, según contó Valeria.

"Esta canción la escribe mi hermano Diego con Arturo de la Fuente, son cuautores los dos y habla del desamor y la traición en la época moderna, es básicamente por medio del teléfono que se da cuenta que le está siendo infiel, contesta y se da cuenta que es la otra", contó.

Aída Cuevas y Valeria Cuevas son grandes amigas y colegas

Más allá de la relación madre e hija, Aída Cuevas y Valeria Cuevas también son grandes colegas y de prestarse zapatos y bolsas, ahora se prestan vestuarios y accesorios para sus respectivos shows.

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