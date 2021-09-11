Aída Cuevas presenta a su hija, Valeria Cuevas, en Ventaneando.
La cantante vernácula trajo a su heredera a nuestro estudio para estrenar su nuevo sencillo.
Aída Cuevas y su hija Valeria llegaron al foro con una grata sorpresa.
Aída Cuevas está orgullosa del trabajo de su hija, Valeria Cuevas, quien pese a resistirse en un principio a ser cantante de regional mexicano, terminó por cantar lo que trae en las venas.
La cantante vernácula y su heredera visitaron nuestro estudio de Ventaneando para presentar el más reciente sencillo de está última; incluso, nos cantó en vivo.
Te puede interesar: Tío de Larry Ramos se deslinda tras fuga de su sobrino.
El tema habla de una versión actual de una infidelidad de un hombvre y cuando la mujer la descubre, le pide que se vaya de su casa y no vuelva, según contó Valeria.
"Esta canción la escribe mi hermano Diego con Arturo de la Fuente, son cuautores los dos y habla del desamor y la traición en la época moderna, es básicamente por medio del teléfono que se da cuenta que le está siendo infiel, contesta y se da cuenta que es la otra", contó.
Aída Cuevas y Valeria Cuevas son grandes amigas y colegas
Más allá de la relación madre e hija, Aída Cuevas y Valeria Cuevas también son grandes colegas y de prestarse zapatos y bolsas, ahora se prestan vestuarios y accesorios para sus respectivos shows.
También te puede interesar:Sara Salazar vendió el departamento de José José en Estados Unidos.