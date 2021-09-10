Sara Salazar vendió el departamento de José José en Estados Unidos.

Sara Salazar habría vendido el departamento que les dejó José José.

Mientras en su calidad de heredera universal Anel Noreña continúa con los trámites de la sucesión testamentaria de bienes de José José, con miras a protocolizar el testamento en Estados Unidos, en Miami, Florida, ha surgido una noticia que podría ponerle los pelos de punta, y es que Sara Salazar, viuda del cantante, ya vendió el departamento que era propiedad del cantante y donde ella vivió los últimos años.

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La transacción de la que Sara Salazar, aún usa su nombre de casa, es decir, el de Sara Sosa, se efectuó cuatro meses antes de que tanto ella como su hija Sara Sosa, acudieron a una corte de Miami para solicitar la administración total de los bienes de José José, asegurando que eran las únicas familiares vivas y, como tal, únicas y legítimas herederas.

Conoce el gran departamento

Ventaneando tuvo acceso a los documentos de la compraventa de la propiedad, que quedó en manos de la compañía Neptus Services, una corporación inmobiliaria domiciliada en Florida, una página de bienes raíces que anunciaba la venta de la propiedad desde hace varios meses, mostrando fotos de sus interiores.

El condominio 507, ubicado en el número 170 Ocean Lendrive a unos pasos de la Bahía, consta de dos dormitorios, dos baños, una espectacular vista al océano, pisos de mármol, finos acabados de granito en la oficina, dos lugares de estacionamiento, una bodega y vigilancia las 24 horas.

Lo curioso del caso, es que la propiedad que originalmente fue comprada en 640 mil dólares fue vendida por 520 mil, un precio por debajo de su valor original, que hace pensar, en que Sara Salazar estaba urgida de venderlo, a tan solo unos meses de su venta, el valor habría subido a 662, 500 dólares y su renta mensual, podría alcanzar, hasta los 3,800 dolores.

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Con la venta de este departamento, a Sara Salazar y Sara Sosa les quedan únicamente y, por lo que se sabe, la casa de Homestead, donde hasta la fecha habitan y por la que Anel Noreña ha confirmado que podría pugnar, aunque ha prometido que antes podría llegar a una negociación con la viuda de José José y con su hija. Eso, si ellas no deciden venderla también, antes.

