Abandonan a perrito en plena avenida y salen huyendo; el canino los persiguió un rato: video

En los tiempos de las redes sociales este tipo de videos se observan de manera constante. Ya sea que dejan a sus animales a su suerte en terrenos, la calle y en este caso en una avenida principal, pero muchas personas terminan exhibidas como el que originó este artículo. Por ello, los usuarios de internet están enfadados con la denuncia que hizo esta mujer en TikTok al ver cómo abandonaban un perrito.

Checa estos peinados y cortes para los perritos más consentidos [VIDEO] Expertas en estética canina nos enseñaron los mejores peinados para los perritos y además nos dieron algunos tips para mantenerlos frescos esta temporada.

Te puede interesar - Este perrito se hizo viral por tierno baile.

¿Es real este video del abandono de un perrito?

Este nuevo abandono de un animal está causando eco en las redes, pues la usuaria que compartió la denuncia indica que el perrito llevaba un tiempo siguiendo el carro donde lo abandonaron. En las imágenes se ve cómo desde otro carro graban al perro que está muy atento a un automóvil que se detuvo en un semáforo, asegurando que es un animal de las personas que metros atrás lo dejaron a su suerte.

Sin embargo, en la prueba videográfica muchos argumentan que no hay una toma contundente de que lo hayan abandonado. Además, quien realizó la queja en TikTok indicó que ya no vio el final de la historia, pues el sitio donde se encontraban era un lugar donde es posible detenerse. Por ello, muchos otros se preocuparon porque seguramente el perro terminó a la deriva y sin entender qué ocurría.

¿Abandonar a un perrito es un delito en México?

Sí, en México ya está legislado que el abandono animal pueda ser penado con castigos administrativos e incluso de prisión con nueve o hasta siete años. Todo esto varía dependiendo el estado del país donde se cometa la falta, pero muchos indican que CDMX y el Estado de México son los sitios donde se ha legislado de mejor manera.

En ese sentido, la usuaria sí grabó las placas del vehículo, por lo que muchos indicaron que se debe realizar la denuncia correspondiente.

Seguir leyendo - Este perrito llora con canciones de... ¿Bad Bunny?