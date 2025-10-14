La Chilindrina dijo que parece un cadáver; ¿cuál es el estado de salud de la actriz?

La actriz de la legendaria serie del Chavo del 8 (y otros programas de la oferta de Chespirito) tuvo un tema de salud bastante delicado recientemente. Por ello, ella misma declaró que parecía un cadáver. En ese sentido, María Antonieta de las Nieves declaró en una entrevista qué le pasó en una gira que hizo por Sudamérica con su personaje de la Chilindrina.

¿Por qué la Chilindrina parecía un cadáver?

La actriz de 78 años tuvo una complicación de salud severa en semanas anteriores, la cual le tuvo al borde del colapso. En una gira que hizo por el cono sur del continente americano, se descompensó terriblemente. Ella misma declaró que todo estaba mal con su salud, pues estaba tomando cerca de 19 pastillas diarias, de las cuales ni siquiera sabía por qué o para qué.

“Me puse tan grave que no recuerdo, gracias a Dios, porque cuando yo tengo conciencia de eso, de una semana para acá. Cuando me vi fue: esa anciana soy yo”. Es decir, la situación se puso demasiado pesada para solventar una gira en la que sus hijos las tuvieron que asistir personalmente.

¿Cuál es el estado de salud de la Chilindrina?

La actriz de tan icónico personaje terminó su gira en Perú y regresó a México pero de inmediato tuvo que ser hospitalizada. Su hija contó que la recibió y le taparon la cara para evitar que los periodistas la reconocieran, pero incluso no ubicaba a las personas. Ante eso, se indicó que tenía una infección pulmonar y una infección urinaria, además de presentar niveles de sodio muy bajos.

Ante eso, en esta charla que tuvo con Matilde Obregón, indicó que ya se siente mejor y ha tenido una recuperación favorable. Está tomando medicamentos de manera correcta, está en fisioterapia y con exámenes constantes para lograr su recuperación. Justamente se mantiene activa en redes para comunicarle a sus seguidores la visible mejoría después de graves daños a su cuerpo.