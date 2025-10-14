¿Quién es María Villalobos, quien se hizo viral por quitarse la ropa en programa en vivo?

Esta presentadora, actriz y humorista se hizo viral porque en un programa en vivo decidió desnudarse. Esto provocó que el video en mención se reprodujera en distintos espacios mediáticos, incluida su respectiva viralización en las redes sociales. Por ello, la búsqueda de María Villalobos se hizo tendencia y este es su perfil como profesional.

¿Quién es María Villalobos, la mujer que se desnudó en vivo?

La realidad es que no hay una amplia descripción de sus labores como profesional, pero se entiende que es conocida por su contenido humorístico. En Instagram cuenta con más de 356 mil seguidores, que la ponen como una celebridad de internet. Dicha red social indica que se dedica a la televisión en general, esto como actriz y presentadora en Telecentro Canal 13, de la televisión dominicana.

Además de sus labores como personaje de televisión, tiene su cuenta de Only Fans e incluso presume que da asesorías inmobiliarias. Agregando que es animadora, modelo, comunicadora y voz comercial. Dicho esto, su contenido es de tipo humorístico pero enfocado en la “sexy-comedia” como la definen en otros sitios donde se busca información de ella.

¿Por qué María Villalobos se desnudó en un programa en vivo?

Justamente el corte del programa donde participa tiene este tipo de contenido subido de tono. Las conductoras son mujeres que presumen de su cuerpo y en ese momento ella decidió quitarse la blusa, quedando solamente con la parte que cubría sus piernas y su sostén. Ante eso, las redes sociales reaccionaron bastante sorprendidas por lo ocurrido.

Algunos indicaron que si este tipo de contenido salía en televisión nacional, pues eso sobrepasaba los límites de lo permitido. Pero como se indicó ya, ese es el corte del programa del Reperpero 13, el cual contiene mucho contenido de humor erótico. Allí las modelos y conductoras son utilizadas para exhibir su cuerpo en sketches de dicho tono. Ante eso, el video se ha difundido en distintos espacios de redes sociales y por ello ha ganado su debida viralidad.