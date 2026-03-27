Grave accidente en la autopista México-Pirámides deja 2 muertos HOY, 27 de marzo. Esto pasó
“El Diablo” Becerril nos trae su reporte con lo que sucede en la Ciudad de México y Zona Metropolitana. Un grave accidente ocurrió en Acolman y un hombre murió arrollado en Naucalpan.
La volcadura de una camioneta en la autopista México-Pirámides dejó 2 muertos, y un hombre de 50 años fue arrollado en Naucalpan. Mira el reporte de “El Diablo” Becerril para Al Extremo, con lo acontecido en CDMX y Zona Metropolitana.