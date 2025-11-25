inklusion logo Sitio accesible
¡¿Se aclaró lo del ‘papelito’ de Sergio?! Kike Mayagoitia nos visitó y no se guardó nada de La Granja VIP

¡Lo de Fabiola y lo del ‘papelito’ de Sergio! Kike Mayagoitia nos visitó y el chisme de La Granja VIP se puso calientito. ¡No se guardó nada de los granjeros!

TV Azteca

Kike Mayagoitia, sexto eliminado de La Granja VIP, no se guardó nada y confesó qué amistades de La Granja VIP se lleva para toda la vida. Además, aclaró lo del Legado y Fabiola, situación que ha causado mucho revuelo entre los granjeros y los espectadores. ¡No pierdas detalle del polémico ‘papelito’ de Sergio!

La Granja VIP
