Esta mujer le habría robado a personas mayores a través de una app de citas; esta es la historia viral

Esta historia se ha hecho viral pues es como sacada de una película, pues habla de una mujer que está prófuga de la ley por robarle a personas mayores tras engañarlos de un interés amoroso en una aplicación de citas. Las autoridades ya advirtieron que Adva Lavie está siendo buscada y se le han confirmado varios de estos modos de operación donde sobre todo, robaba pertenencias de estos hombres.

¿Qué se sabe de la historia viral de esta ladrona que usa apps de citas?

Según los reportes policiales de las autoridades correspondientes de Los Ángeles, esta persona utilizó las tan controversiales aplicaciones de citas para concretar el contacto con sus víctimas. Allí terminaba accediendo a los domicilios y robando pertenencias de estos hombres de la tercera edad. Ante eso, se indica que el caso está en desarrollo y que Adva Lavie sigue en libertad.

Dentro de la información correspondiente a las características físicas de esta mujer, se indica que mide 1.70 m de altura, tiene ojos color avellana, tiene cabello castaño y pesa 47 kilos. Además, los nombres que ha utilizado para mantener su verdadera identidad oculta - o eso hasta antes de la intervención policial - fueron Mia Ventura, Soshana y Shana.

¿Qué avances se tienen en la investigación de este caso viral?

Las autoridades estadounidenses no han dicho otra cosa con excepción de la información de los vehículos (SUV Porsche de color negro y Mercedes-Benz de color blanco) donde ella se movilizaba a los encuentros “amorosos”. Las víctimas indicaron que tras el encuentro con su “match” en estas aplicaciones, terminaban sin algunas de sus pertenencias.

@abc7newsbayarea Adva Lavie is wanted for a series of residential burglaries throughout L.A. County, where she is accused of meeting men online and burglarizing their homes. Authorities say Lavie is known to use the aliases, such as Mia Ventura, Shoshana and Shana. ♬ original sound - ABC7 News

Pese a todos los datos recabados y haciendo la petición a la ciudadanía de información correspondiente, no hay avances en el caso de esta mujer que se aprovechó de personas mayores para conseguir pertenencias de manera ilícita. Por ello, su caso se está haciendo viral en algunas redes que comparten los detalles de este particular acontecimiento.