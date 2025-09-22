Hombre es viral por simular una discapacidad para pedir dinero

Una vez más, las calles de México se convierten en escenario de un hecho que se convierte en viral en las redes sociales. En esta oportunidad, un ciudadano denuncia que un hombre simula tener una discapacidad para pedir dinero en las calles junto a otra persona.

Las denuncias en las redes sociales son muy comunes en la actualidad en todo el mundo. Las plataformas digitales se han convertido en una vidriera por donde pasa todo lo que sucede a nuestro alrededor y su masividad permite que todo el contenido que se sube llegue a todos lados, generando un sinfín de emociones.

¿Un hombre simuló una discapacidad inexistente?

El video que ahora es viral fue difundido en la red social Facebook y muestra a dos hombres siendo increpados por un conductor en las calles de Coatzacoalcos. Según se desprende del intercambio de palabras de los protagonistas, un hombre de camisa amarilla y otro en silla de ruedas se estarían aprovechando de la gente para pedirles dinero.

Según la persona que filma el video, quien va sentado en la silla de ruedas ya ha sido captando bajando de un taxi y caminando hacia la silla de ruedas. Luego, con ayuda del otro hombre, es trasladado hasta el cruce de las avenidas Zaragoza y Pedro Moreno, donde habitualmente se los suele ver pidiendo dinero a los automovilistas.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El video no deja de sumar visualizaciones, generar distintas emociones entre los internautas y dar lugar a comentarios de todo tipo. El objetivo de quien filmó el video fue denunciar, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, a quienes estarían simulando una disparidad para pedir dinero en las calles de México.

Sin embargo, algunos internautas señalan que no se sabe qué tipo de discapacidad podría tener la persona para necesitar estar en silla de ruedas a pesar de poder caminar. Mientras, otros usuarios de las redes sociales remarcan que está en cada uno decidir darles dinero o no, aunque la mayoría señala que se trata de un acto de fraude ya que mediante el engaño se intenta sacar rédito económico y evitar trabajar.