¡Agasajo escalofriante! Delicias de Halloween de La pura sabrosura

¡Cocteles, bocadillos y más! Checa los inigualables platillos de espanto que nos presumió Rahmar. ¡Delicias de Halloween garantizadas por La pura sabrosura!

Rahmar nos presentó unos platillos ‘de miedo’ para disfrutar en Halloween. Desde rollitos de calabaza hasta tinta de calamar, pasando por tortitas de champiñones y cocteles de espanto. ¡Ojo a los imperdibles postres! Todo esto con el sello de La pura sabrosura.

