Alivio y desacuerdo por la evaluación general en La Granja VIP: ¡conoce el VEREDICTO del Tío Pepe!

El Tío Pepe habló la noche de este viernes 31 de octubre y presentó su evaluación general de la tercera semana de La Granja VIP con La Bea como Capataz... ¡hubo un resultado positivo, pero aún así los granjeros no estuvieron muy de acuerdo con las observaciones del Mayoral!

¿Cómo le fue a La Granja VIP en su tercera semana según el Tío Pepe?

El Tío Pepe, como cada viernes, acudió a la Gala de La Granja VIP con su carpeta de evaluación general y, al lado de Adal Ramones, se enlazó con los granjeros para comunicarles que su presupuesto semanal aumentó en un... ¡70%!, una noticia que significó una bocanada de alivio general.

Sin embargo, el desacuerdo se hizo presente ya que el Tío Pepe enlistó algunas de las fallas más recurrentes de La Granja VIP, entre ellas el pobre desempeño de los capataces que tuvieron muchos problemas para levantarse temprano, lo que ocasionó algunas afectaciones como la descompostura de la bicicleta y el escape de algunos cerditos.

Sobre La Bea, el Tío Pepe dejó entrever que sí tuvo algunos problemas para hacerse obedecer, pero al final tomó medidas que tuvieron una buena respuesta.

Aunque la evaluación del Tío Pepe fue tomada con respeto, algunos granjeros como "El Patrón" expresaron su desacuerdo: el luchador consideró, por ejemplo, que los capataces hicieron un buen trabajo y recordó que es difícil madrugar cuando no hay reloj.

La Bea, por su parte, se mostró feliz con el aumento del presupuesto pero también dejó claro que todo el equipo hizo su mejor esfuerzo a lo largo de la semana... ¡también reveló que está satisfecha por su trabajo ya que se propuso que hubiera más víveres en la despensa, algo que ocurrió!

