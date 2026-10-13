En Al Extremo Pascal rompe el silencio tras salir de La Granja VIP: ¿qué dijo de Kevin?
Tras salir de La Granja VIP, Pascal habló sobre la convivencia y explicó qué le molestaba de Kevin.
Pascal habló en Al Extremo sobre su experiencia en La Granja VIP tras su reciente salida del reality. El participante describió la convivencia como un entorno lleno de grandes personalidades y se comparó con un “pececillo” entre grandes tiburones. Además, explicó que uno de sus problemas con Kevin era su percepción de que no trabajaba lo suficiente.