Jorge el Diablo Becerril reporta: Trabajadores del IMSS marchan: reportan movilizaciones cerca del Centro Médico
Jorge “El Diablo” Becerril reporta la llegada de cientos de personas a las inmediaciones de Centro Médico antes de la marcha de trabajadores del IMSS.
Jorge “El Diablo” Becerril reporta movilizaciones en la Ciudad de México por la marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Minutos antes del inicio de la protesta, cientos de personas comenzaron a llegar a las inmediaciones de Centro Médico, donde se registra una importante concentración de manifestantes.