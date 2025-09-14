Al Extremo | Programa 13 de septiembre del 2025

En la edición de Al Extremo del 13 de septiembre del 2025, el chef Rahmar enseñó como se debe preparar un mole 100% mexicano para comer en las Fiestas Patrias. ‘El Diablo’ Becerril expuso como elementos de la Policía de la Ciudad de México detuvieron en Tláhuac a unos supuestos criminales que intentaron darse a la fuga. Además, la bruja Zulema explicó los riesgos de dejar las ventanas abiertas en las noches, pues más allá de ser víctima de algún delito, te vuelves vulnerable a un ente que te asecha y reveló lo que debes hacer si un ser de ultratumba se presente en tus sueños.

