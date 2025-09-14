¿Cómo se verá la celebración del 15 de septiembre dentro de 100 años? Esto dice la IA

La celebración del 15 de septiembre es una fiesta importante para México, puesto que hace el grito de independencia, recordando la batalla histórica de 1810, donde el pueblo se levantó en armas para eliminar el dominio de España.

Programa 15 de septiembre 2024 Parte 1 | ¡Todos se pusieron muy patrios! [VIDEO] ¡Nuestros conductores llegaron muy patrios este 15 de septiembre, donde llevaron a cabo diversos juegos muy mexicanos que no te puedes perder!

Después de más de 200 años, se sigue conmemorando, realizando un sin fin de fiestas con abundante música y comida. Imagínate cómo se vería la misma fiesta dentro de 100 años, para ello consultamos con la IA para que nos proporcione su pronóstico más acertado.

¿Cómo se vería la fiesta del 15 de septiembre en 100 años?

Para poder hacer la consulta, tuvimos que consultar con la IA de ChatGPT, quien en cuestión de segundos se encargó de proporcionarnos su pronóstico sobre el aspecto que tendría la celebración del 15 de septiembre dentro de 100 años.

Para ello debemos viajar al año del 2125, para entonces, la fiesta ya habría cumplido 315 años. Explica principalmente que nos encontraríamos con una fiesta híbrida, detallando que las plazas públicas se llenarán de gente, pero también habrá la posibilidad de asistentes virtuales conectados con visores de realidad aumentada, permitiendo que todos puedan disfrutar de la fiesta desde casa.

Por otro lado, ya no se usaría pirotecnia, en su lugar, sería pirotecnia digital, permitiendo obtener ilustraciones de los héroes nacionales en el cielo, sin poner en riesgo la calidad del aire. Además, se prohibió el uso de plásticos en la venta de alimentos y productos locales.

Por otro lado, un cambio importante, sería que las tradicionales anforitas de tequila y mezcal tendrían un sensor especial, anunciando al usuario el momento en que su consumo de alcohol se exceda. Manteniendo aún lo clásico del grito de independencia con las innovaciones tecnológicas para cuidar el medio ambiente, así lo explica la IA sobre la celebración dentro de 100 años.

¿Qué día es festivo, el 15 o 16 de septiembre?

Al ser una fiesta tan reconocida y celebrada por los usuarios, ha surgido la principal duda sobre cuándo es el día feriado. Hay quienes piensan que es el 15 de septiembre. La realidad no es así, puesto que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que es el 16 de septiembre.

Por lo que el 15 se trabaja, mientras que el 16, es descanso obligatorio. Quienes se presenten deberán de ser notificados por sus jefes y recibir un pago extra por presentarse a laborar, así lo menciona el artículo 75 de la LFT.