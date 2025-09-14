Exatlón México: ¿dónde están todos los atletas que participaron en la temporada 1?

La primera temporada de Exatlón México marcó un antes y un después en la televisión deportiva nacional. Emitida entre 2017 y 2018, presentó a 24 atletas enfrentados entre Famosos y Contendientes, bajo un formato que combinó resistencia física, estrategia y popularidad. El paso del tiempo hace que los seguidores se pregunten: ¿qué fue de aquellos atletas que nos mantuvieron al filo del asiento?

¿Qué hacen actualmente los campeones de Exatlón México Primera temporada?

Macky González, ganadora femenil, es hoy diputada federal, conocida como “La Amazona”, hace uso de su popularidad para continuar impulsando propuestas de vida saludable en sus redes, mientras mantiene su actividad política.

Ernesto Cázares, campeón varonil y entonces el participante más joven, se mantiene activo en televisión y redes. Padre de familia, ha regresado a Exatlón en varias ediciones y se mantiene activo como profesional de parkour.

¿Dónde están los finalistas de la primera temporada?

Daniel Corral, quien fue el 2º lugar varonil, continuó con su carrera deportiva hasta su retiro. Incluso ha creado su propia copa de gimnasia. En 2025 representó a México en Exatlón CUP, además de compartir su experiencia como analista deportivo.

Ana Lago, 3ª lugar femenil, es directora de Gimnasia Artística en la Unidad Deportiva CEDEREG, ubicada en Guadalupe, Nuevo León. También ha regresado al programa como atleta veterana.

¿Qué pasó con el resto de los participantes?

Además de Macky, el exclavadista Rommel Pacheco también dio el salto a la política. Después de algunas contribuciones, actualmente es director de la CONADE, cargo que asumió tras haber sido diputado federal.

El Hijo de Octagón, cuarto lugar de la temporada, continúa en la lucha libre bajo el nombre “El Hijo de los Ocho Ángulos”, tras una disputa legal por el uso del personaje y para continuar su carrera sin conflictos.

Kenia Lechuga, quien quedó en el 5º lugar, continúa como referente del remo mexicano. En 2025, ganó medallas de oro en dos Copas del Mundo y se prepara para el Mundial en Shanghái.

Pascal Nadaud, Zoraida Gómez, Doris del Moral y Óscar Cano han alternado entre la televisión, el modelaje y los reality shows, con alta actividad en sus redes sociales. Otros como Daphne Montesinos y Natalia Valenzuela también encontraron en el entretenimiento su camino post-Exatlón. Liz Vega regresó a su actividad en los escenarios como actriz y otros espectáculos.

Gloria Murillo actualmente es modelo fitness e influencer. Participó en el Maratón de la Ciudad de México 2025 y se recupera de una lesión. Mientras que Antonieta Gaxiola, ciclista, se casó con Daniel Corral, a quien acompaña en sus proyectos deportivos.

Ilianovich “Nano” Chalo trabaja como comentarista de MMA. Eduardo Ávila “Judoman” promueve el deporte adaptado tras su retiro. Jorge “Travieso” Arce es comentarista de boxeo y conferencista. Matías Vuoso está retirado pero ha participado en partidos de leyendas y eventos de veteranos. Arely Muciño, continuó su carrera en el boxeo, aunque por ahora está en retiro temporal pues espera a su primer bebé, pero mantiene su legado como campeona mundial de boxeo. Por su parte, Marco “Pikolín” Palacios optó por seguir su carrera como entrenador, pero actualmente lidera un negocio de autos en Guadalajara.

Algunos, como Alberto Morales o Manoly Díaz, se alejaron de los reflectores. Shira Casar, aunque mantiene bajo perfil, mantiene el interés por los reality shows.

La gran mayoría de los participantes mantiene una fuerte actividad en redes sociales, donde conectan con su comunidad y son imagen de algunas marcas.

La primera temporada de Exatlón México fue un parteaguas en la televisión que, además, sembró las bases para carreras públicas, deportivas y mediáticas que, hasta hoy, siguen evolucionando.

